Rahoui à Mechichi : «Vous avez probablement de bonnes intentions mais vous êtes au centre de partis qui ont échoué depuis 10 ans»

«Vous avez probablement de bonnes intentions et une volonté de fer mais vous n’avez pas de baguette magique et vous êtes au centre de partis politiques qui ont échoué depuis 10 ans. Le pays ne peut plus supporter cette situation, ni la composition de l’Assemblée telle qu’elle est à l’heure actuelle», a lancé le député Mongi Rahoui, ce soir mardi 1er septembre 2020, en s’adressant à Hichem Mechichi, le chef du gouvernement désigné.

Mongi Rahoui, estime que la situation actuelle exige un changement du système électoral afin de pouvoir recourir bientôt à des élections anticipées pour pouvoir sortir de la crise qui dure depuis… 10 ans.

«Tous les partis politiques ayant gouverné depuis 10 ans sont responsables de cette situation d’échec, des conflits , de la crise économique et sociale et le contexte actuel exige des réformes, essentiellement politiques, économiques et éducatives, cela ne peut pas durer ainsi», a-t-il ajouté.

Puis, s’adressant à Hichem Mechichi, il a assuré que les députés qui vont voté en faveur de son gouvernement, craignent la dissolution du parlement : «ils s’accrochent au pouvoir comme ils peuvent. Sachez que vous êtes au centre des ces partis qui n’ont jamais su être une solution pour la Tunisie, ils sont responsables de tout cet échec, de cette mascarade. Certains sont suspectés de corruption, d’autres entachés par des affaires d’assassinats et de liens avec des organisations secrètes. Comment allez vous faire ?»

«Ils ne voteront ni pour vous, ni pour votre gouvernement, mais pour éviter la dissolution du parlement, car ils sont attachés au pouvoir. Vous et votre gouvernement, vous avez probablement de bonnes intentions et une volonté de fer mais vous n’avez pas de baguette magique monsieur le chef du gouvernement. Vous êtes au centre de ce système d’échec», a insisté Mongi Rahoui, qui a appelé à une remise en cause générale.

«Regardons cette Assemblée et sa composition. Comment engager des réformes, améliorer les conditions de vie des Tunisiens, des femmes rurales, des personnes vulnérables, réformer le système éducatif, la Santé et le développement, avec des responsables qui cherchent uniquement leurs intérêts ? Il faut regarder la réalité en face, ce parlement ne peut pas durer encore 4 années et continuer à être un fardeau pour les Tunisiens», a encore déploré le député de gauche, en affirmant que dans les mois à venir, il faut songer à mettre en place des élections anticipées, afin de pouvoir répondre aux attentes du peuple, qui ne peut plus supporter cette situation.

Y. N.