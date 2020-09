La Tunisie bien classée dans le Global Innovation Index 2020

Selon le rapport ‘‘Global Innovation Index 2020 : Who will finance innovation?’’, la Tunisie reste dans la course mondiale de l’innovation, puisqu’elle est classée au 65e rang mondial, bien avant le Maroc (75e), l’Egypte (104e), l’Algérie (121e), et les autres pays d’Afrique du Nord.

Selon le classement établi par ce rapport publié en partenariat entre Cornell University, Insead, et World Intellectual Property Organization (Wipo), la Tunisie est bien placée aussi dans le monde arabe, où elle n’est devancée que par un seul pays, les Emirats arabes unis (34e), tout en devançant l’Arabie saoudite (66e) , le Qatar (70e) , le Koweït (78e), le Bahreïn (79e), la Jordanie (81e), Oman 84e), Liban (87e).

En Afrique, la Tunisie n’est dépassée que par l’Île Maurice (47e) et l’Afrique du Sud (60e).

Commentaire d’un économiste qui s’est félicité de cette bonne nouvelle dans un contexte national plutôt morose : «La capacité d’innovation de nos entreprises, investisseurs, compatriotes reste particulièrement remarquable dans la scène mondiale». Et d’ajouter : «Ce rapport respecté en dit long sur la résilience de nos compatriotes… malgré le marasme de nos politiciens».

I. B.