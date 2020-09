Liste des gouvernorats classés dans la «zone rouge» et point sur la situation épidémiologique en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé ce mercredi 2 septembre 2020, le dépistage de 233 nouvelles contaminations, dont 225 locales. Un triste record depuis la propagation de la pandémie en Tunisie, qui compte à ce jour, 2482 cas actifs sur les 4196 enregistrés au total. Cette hausse du nombre de contaminations a conduit au classement de 19 gouvernorats dans la «zone rouge».

Sur les 24 gouvernorats, seuls Manouba, Gafsa, Béja, Zaghouan et Tozeur comptent une moyenne d’un cas actif sur 100.000 habitants, les autres en enregistrent bien plus, soit une moyenne de 10 cas pour 100 000 habitants, selon l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (OMNE), cité par l’agence Tap.

La même source a ait savoir que les gouvernorats de Gabès, Ben Arous, le Kef, Tunis, Sousse, Ariana et Kairouan sont les plus touchés.

Notons que sur les 2482 cas actifs en Tunisie (12,7% présentant des symptômes), 64 sont hospitalisés, dont 20 en réanimation, alors que la veille, on en comptait 49 et 10 …

Ci-dessous un point sur la situation épidémiologique par gouvernorat :

Selon Dr Habib Ghedira, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, la hausse du nombre de contaminations est essentiellement causée par le manque de respect des mesures sanitaires, notamment la distanciation physique et le port du masque.

Y. N.