Coronavirus : Fermeture de 5 mosquées à Jebeniana et renforcement des mesures sanitaires

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, et après avoir enregistré 12 cas locaux, la délégation de Jebeniana relevant du gouvernorat de Sfax, a annoncé aujourd’hui vendredi 4 septembre 2020, la fermeture de cinq mosquées, afin d’y mener des opérations de stérilisation.

Ces mosquées ont été fréquentées par des habitants qui ont été testés positifs au coronavirus, et cette décision a été prise en collaboration avec la direction régionale des Affaires religieuses, la commission locale contre la Covid-19 et le gouvernorat, ajoute la délégation, en indiquant que la prière du vendredi sera également suspendue, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La délégation a également décidé de renforcer les mesures pour faire face à la propagation de la pandémie, en fermant les salles de fêtes, les hammams et les souks, en interdisant les rassemblements et en annulant les événements culturels et sportifs dans la région, où les habitants doivent porter les masques de protection dans les espaces publics et les moyens de transport.

Quant aux commerces et espaces privés, ils sont appelés à stériliser quotidiennement leurs locaux, à veiller au respect du port du masque (employés et clients) et au respect du protocole sanitaire relatif à chaque secteur, sachant que la délégation affirme que des contrôles seront menés dans toute la région.

Y. N.