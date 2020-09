Coronavirus: Fermeture de deux services à l’hôpital Haj Ali Soua à Ksar Hellal

Après la découverte de cas positifs au coronavirus parmi le personnel médical de l’hôpital régional Haj Ali Soua à Ksar Hellal (Monastir), les autorités ont annoncé la fermeture des services de médecine interne et des urgences. Les mesures sanitaires ont également été renforcées afin de freiner la contamination dans cette ville, où l’on compte 19 cas confirmés.

Le gouvernorat a précisé dans un communiqué publié cet après-midi, vendredi 4 septembre 2020, que des opérations de stérilisation seront menées dans ces deux services, qui rouvriront dans 48 heures.

D’autre part, les autorités ont également décidé d’annuler tous les événement sportifs et culturels, de fermer les salles des fêtes, les salles de jeu et les clubs internet, les souks et les hammams, d’interdire les rassemblements et la consommation dans les cafés et les restaurants qui devront servir leurs clients dans des gobelets et couvercles en plastique et à usage unique.

Le communiqué ajoute que ces décisions seront revues en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, en appelant les habitants à respecter le protocole sanitaire pour limiter la propagation du coronavirus.

De son côté la direction de l’hôpital Haj Ali Soua a affirmé, dans un communiqué que 3 médecins, un résident et une infirmière ont été contaminés après avoir été en contact avec une patiente qui s’est avérée positive au coronavirus.

«Les membres du service qui ont été en contact direct et indirect avec ceux testés positifs au coronavirus ont été placés à l’isolement et ont subi les tests de dépistage», ajoute le communiqué.

