Appel à candidature pour une initiation gratuite au développement web

Enda Inter-Arabe et Simplon Tunisie lancent l’appel à candidature pour une «Initiation au développement web» qui aura lieu au siège d’Enda Inter-Arabe, situé à Cité Ettahrir, à Tunis. Elle vise à aider les jeunes des quartiers populaires qui ont perdu leurs emplois durant la crise de la Covid-19 à trouver un plan de reconversion professionnelle en acquérant de nouvelles compétences.

La formation, intensive et gratuite, commencera le 28 septembre 2020 pour une durée de 6 semaines intensives.

Simplon Tunisie est un réseau de fabriques digitales inclusives, visant à former les individus éloignés du marché de l’emploi, et contribuer ainsi au développement d’un capital humain qualifié.

Enda inter-arabe est une ONG de développement internationale, créée en 1990. Elle œuvre pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat ainsi que l’insertion sociale et économique des femmes et des jeunes tunisiens issus des milieux défavorisés.

Cette formation a pour objectif d’aider les jeunes des quartiers populaires qui ont perdu leurs emplois durant la crise de la Covid-19 à trouver un plan de reconversion professionnelle, en acquérant des compétences de 21e siècle, fortement demandées sur le marché de l’emploi.

La formation se déroule de manière intensive et immersive, sur une période de 6 semaines à plein temps, avec une pédagogie innovante fondée sur le «learning by doing» (pratique par projets), le «peer-programming» (programmation par les pairs, en binôme) et le «learning by teaching» (mise en situation de formation).

Pour candidater il suffit de remplir le formulaire sur le lien suivant.

Les inscriptions se feront en ligne, sur les différentes plateformes de Simplon Tunisie (pages Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter) mais également sur les plateformes de Enda Inter-Arabe, du 31 août au 15 septembre 2020, pour une pré-rentrée prévue le 28 septembre.

Source : communiqué.