Le maire de Dar Allouche commet un désastre écologique à Kerkouane

Les dernières dunes de la plage de Kerkouane sont en train d’être détruites.

Un massacre est en train de se produire dans les dernières dunes de la plage de Kerkouane, tout l’écosystème est en danger dans cette région du Cap Bon par l’abus du pouvoir du président de la municipalité de Dar Allouche, délégation de Hammam El-Ghezaz, qui a détruit les arbres qui maintiennent le sable fin des dunes pour un projet utopique.

Correspondance spéciale

Le maire cherche à créer un passage forcé sur la côte de Kerkouane qui n’a aucun intérêt pour la population. Les responsables de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) ont pourtant interdit cette action destructrice et lui ont adressé des avertissements à son sujet. En vain. Ils ont aussi informé les responsables locaux, notamment le gouverneur de Nabeul, pour qu’ils interviennent pour mettre fin à cet acte de vandalisme, tout en insistant sur la valeur écologique des dunes et des marais, des arbres et des buissons qui préservent le littoral et l’éco- système, tout en saluant l’engagement citadin et écologique de Abdelhamid Bel Haj Rhouma qui, depuis 58 ans, n’a cessé de semer les arbres qui conservent les dernières dunes.





La destruction des dunes menace tout l’écosystème du vivant dans la région.

Cet homme a toujours lutté pour que le littoral vive et que les marais soient préservés pour les oiseaux migrateurs et autres espèces on voie de disparition. C’est là un bien national à préserver pour les générations à venir…

Ce qui rend d’autant plus incompréhensible l’acharnement du président de la municipalité de Dar Allouche sur le littoral en enfreignant toutes les lois pour assouvir son ego.





Les lettres des autorités officielles restées sans effet.

C’est là un appel d’urgence aux responsables ainsi qu’aux amoureux du littoral et de la nature, aux associations, et à toute la société civile… Tous doivent se mobiliser pour sauver les dernières dunes sauvages de Kerkouane ainsi que les marais et préserver cette richesse nationale…