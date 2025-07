Tunisie | La députée Syrine Mrabet commente sa démission de l’Assemblée

La députée Syrine Mrabet a commenté, dans la soirée de ce mercredi 16 juillet 2025, sa démission, annoncée sur les réseaux sociaux via la fuite de sa lettre de démission qu’elle a adressée à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP)

Dans la soirée de ce mercredi, Syrine Mrabet a dénoncé la fuite dudit document et a réaffirmé son attachement aux institutions de l’État : «Je suis la fille de l’État, je crois en ses lois, en ses canaux officiels et en ses procédures administratives. Je ne suis pas responsable de ceux qui n’ont ni loyauté ni conscience et qui divulguent des documents administratifs », a-t-elle noté.

Tout en remerciant ceux qui l’ont soutenue, Syrine Mrabet a déploré que certaines parties aient tenté d’instrumentaliser sa démission à des fins politiques, en commentant : «Kaïs Saïed mon président un jour, mon président pour toujours… à suivre … ».

Y. N.