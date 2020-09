Les membres du conseil municipal de Tebourba veulent retirer la confiance au maire

Dans un communiqué publié aujourd’hui, samedi 5 septembre 2020, plus de 20 membres conseil municipal de Tebourba ont annoncé avoir signé une pétition pour le retrait de confiance au maire Koutheir Bitri.

Les signataires de la pétition affirment que le dialogue n’est plus possible avec le président de leur conseil municipal, qu’ils accusent également d’entraver les projets liés à la commune, aux actions et au programme d’investissement.

Ils assurent également avoir tenté de trouver une solution depuis janvier dernier, mais en vain, tout en appelant à l’élection d’un nouveau maire afin de pourvoir mener les réformes nécessaires pour réaliser les différents projets et répondre à la demande des habitants de la ville.

La pétition est signée par 7 conseillers municipaux issus du même parti que le maire, à savoir Ennahdha, 4 de Nidaa Tounes, 5 du mouvement Echaab, 1 du Front populaire et 2 indépendants.

Y. N.