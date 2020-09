Monastir – Coronavirus : Les cadres médicaux et paramédicaux particulièrement touchés

Partagez 0 Partages

Le directeur régional de la Santé à Monastir, Hammouda Babba, a indiqué ce lundi, 7 septembre 2020, que le gouvernorat a enregistré aujourd’hui 23 nouvelles contaminations à la Covid-19, dont plusieurs détectées chez les cadres médicaux et paramédicaux.

Les deux villes les plus impactées ont été Ksar Hellal et Monasir, respectivement, avec 12 et 6 cas détectés, a précisé le responsable à Shems FM.

Les contaminations enregistrées chez le personnel de soin concernent l’hôpital régional Haj-Ali-Soua à Ksar Hellal, et le centre hospitalo-universitaire Fattouma-Bourguiba à Monastir.

Le nombre total de cas confirmés à Monastir s’élève à 245, dont 178 portant encore le virus, en attendant la confirmation du ministère de la Santé publique ce soir.

C. B. Y.