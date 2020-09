Le producteur tunisien Tarak Ben Ammar primé à la Mostra de Venise

Le producteur tunisien Tarak Ben Ammar vient de remporter le prix de la meilleure industrie cinématographique pour sa société Eagles Pictures dans le cadre du Festival international du film de Venise (Mostra de Venise).

Après avoir rejoint le comité de l’Academy Awards (Les Oscars du cinéma) en juillet 2020, le producteur, distributeur et homme d’affaires tunisien Tarak Ben Ammar a annoncé sur sa page Facebook qu’il venait de recevoir le prix de la meilleure industrie cinématographique en Italie, attribué à la société Eagles Pictures dont il avait pris les commandes en 2007. Il s’agit de l’une des plus grandes sociétés de distribution italiennes, spécialisée dans la distribution de films hollywoodiens, fondée en 1986 par les frères Stefano et Ciro Dammicco.

Tarak Ben Ammar était également derrière la production du film «American skin» qui avait remporté le Prix du meilleur film à la Mostra de Venise 2019 dans la section «Sconfini».

Il faut dire que la Tunisie est merveilleusement représentée cette année à la 77e édition de la Mostra de Venise qui avait démarré le 2 septembre et qui se poursuit jusqu’au 12 du même mois, puisque la productrice Dorra Bouchoucha fait partie du jury de la section «Venise Award for a debut film», et que la cinéaste Kaouther Ben Hania est en compétition officielle dans la catégorie «Orrizonti» avec son film «L’homme qui avait vendu sa peau».

Fawz Benali