Vingt-neuf nouveaux cas de coronavirus à Soliman : Un couvre-feu pourrait être décrété

Après avoir enregistré 29 nouvelles contaminations, dans la soirée ,du mardi 8 septembre 2020, à Soliman (Nabeul), le maire de la ville, Boubaker Houidi et le délégué Wissem Harrabi, ont appelé les habitants à la vigilance et au respect des mesures sanitaires, tout en affirmant qu’un couvre-feu pourrait être décrété pour faire face à la propagation de la pandémie.

Ces nouvelles contaminations portent le nombre total des cas positifs à 79, depuis le 23 août dernier et les autorités craignent une propagation rapide de la pandémie, tout en déplorant le manque de respect des mesures sanitaires, notamment les rassemblements lors des cérémonies de mariage, qui avaient récémment été interdites par les autorités locales.

«Il s’agit d’une responsabilité commune, nous devons tous être conscients de l’importance du respect des mesures sanitaires. Porter un masque et respecter une distanciation physique sont un minimum et sont des gestes barrières capables de casser une chaîne de contamination», a indiqué le maire, en ajoutant : «Les gens se bousculent dans les cérémonies de mariage et ne respectent pas les consignes, il est temps de comprendre que cela met la vie d’autrui en danger».

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 : – مداخلة مباشرة للسيد رئيس بلدية ســـــليمان بوبكر الهويدي صحبة السيد وسام الهرابي معتمد سليمان توجهوا بها إلى متساكني مدينة سليمان من أمام المستشفى المحلي بسليمان .#معتمدية_سليـــمان#Délégation_De_Soliman #COVID19 Publiée par ‎معتمدية سليمان – Délégation Soliman‎ sur Mardi 8 septembre 2020

Boubaker Houidi a affirmé avoir contacté le gouverneur de Nabeul pour organiser une réunion d’urgence, demain, afin de décider éventuellement de mettre en place un couvre-feu de 20h à 5h ainsi que pour renforcer les mesures dans la ville.

De son côté, le délégué de Soliman a également affirmé que le nombre de contaminations provient essentiellement des cérémonies de mariage : «Le nombre est en hausse et la situation pourrait empirer. Nous devons sauver notre localité et ce n’est pas uniquement le rôle des autorités, mais également celle des habitants. Ensemble nous pouvons nous en sortir, et j’espère que le gouvernorat va accepter notre proposition relative au couvre-feu pour que l’on puisse gérer au mieux la situation», a-t-il notamment dit en espérant que les habitants prennent conscience de la situation

Y. N.