La Tunisie enregistre son premier médecin décédé par la Covid-19

Siège du ministère de la Santé, Bab Saadoun, Tunis.

La Tunisie vient d’enregistrer le décès de son premier médecin suite à sa contamination par le coronavirus (Covid-19). C’est Dr Habiba Mizouni qui a annoncé cette nouvelle dans un post sur sa page Facebook, aujourd’hui, samedi 12 septembre 2020.

La secrétaire générale du Syndicat général des médecins, pharmaciens et médecins dentistes hospitalo-universitaires a précisé que le défunt est décédé au service des urgences de Tunis, sans donner plus de précision.

Rappelons que Dr Nissaf Ben Alaya, présidente de l’Observatoire national de maladies nouvelles et émergentes (ONME) et porte-parole du ministère de la Santé, avait annoncé, il y a deux jours, la contamination de 265 cadres médicaux et paramédicaux par la Covid-19.