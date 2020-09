Football : Roger Lemerre de retour à l’Etoile du Sahel

L’entraîneur français Roger Lemerre est arrivé, ce matin du jeudi 17 septembre 2020, à Sousse, pour s’entretenir avec le président de l’Etoile sportive du Sahel (ESS), Ridha Charfeddine, avant de signer un contrat qui le lierait au club jusqu’en juin 2021.

Alors que le chroniqueur sportif Sadok Gahbiche avait annoncé, il y a près d’un mois et demi, que Roger Lemerre retournera à Sousse pour occuper un poste managérial, c’est finalement en tant qu’entraîneur que l’ancien champion d’Europe (2000) et d’Afrique (2004), respectivement avec la France et la Tunisie, devrait faire son retour.

Âgé de 79 ans, Roger Lemerre s’apprête donc à se lancer dans une nouvelle expérience en tant que coach dans un pays qu’il connaît très bien, pour y avoir entraîné l’Espérance sportive de Tunis (EST) lors de la saison 1983 – 1984, l’ESS lors des saisons 2013-2014 et 2018-2019, et surtout l’équipe nationale tunisienne entre 2002 et 2008.

C. B. Y.