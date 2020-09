La langue française, bête noire de Seïfeddine Makhlouf

Partagez 0 Partages

Difficile de trouver une photo où ce pseudo-révolutionnaire n’est pas en colère.

Le député Seïfeddine Makhlouf, porte-parole de la coalition extrémiste Al-Karama est un unilingue notoire et il déteste la langue française et le fait savoir. Ci-après le post de cet agitateur francophobe qui croit bêtement que le patriotisme se mesure par la haine de la France, où il adore pourtant se rendre (après avoir sollicité un visa auprès des services consulaires français) et prendre y des selfies comme un ado excité.

Seifeddine Makhlouf ne rate aucune occasion pour afficher aussi sa haine de la langue française, langue que les complexés unilingues comme lui, au lieu de l’apprendre, disent que c’est la langue du colonisateur et qu’il faille l’éliminer, alors, qu’ils le veuillent ou pas, elle fait partie de notre diversité culturelle tunisienne, signe aussi de notre richesse et de notre ouverture.

Post de Makhlouf.

Commentant le match de Supercoupe ayant opposé, dimanche dernier, 20 septembre 2020, à Radès, l’Espérance sportive de Tunis (EST) au Club sportif sfaxien (CSS), M. Makhlouf, l’Espérantiste, a été outré par le fait que la feuille d’arbitrage, les licences des joueurs, le tableau d’affichage et les panneaux publicitaires aient utilisé la langue française. Haram ! Sacrilège ! Sa joie a été, de ce fait, transformée en colère, avouera-t-il.

Commentaires du même acabit des membres du fan club de l’ancien indicateur de police devenu révolutionnaire de la 25e heure..

Les commentaires des membres du fan club de Seifeddine Makhlouf que l’on peut lire sous son commentaire sont d’une telle platitude haineuse et revancharde qu’ils font vraiment pitié, car ils ne peuvent émaner que de personnes malades ou déséquilibrées.

I. B.