Les étudiants tunisiens en Russie redoutent le spectre d’une année blanche

Alors que les demandes des étudiants tunisiens dans la Fédération de Russie se font de plus en plus pressantes pour pouvoir regagner les universités dans lesquelles ils sont inscrits, le gouvernement russe reste inflexible et l’octroi de visas d’étude demeure suspendu et ceci concerne tous les étudiants étrangers pas seulement tunisiens.

L’ambassade de la Fédération de Russie l’a rappelé dans un communiqué diffusé cet après-midi du mercredi 23 septembre 2020 sur sa page Facebook.

«Suite au nombre croissant des requêtes de la part des étudiants tunisiens faisant leurs études en Fédération de Russie, l’ambassade de Russie en Tunisie souhaite réitérer que conformément à l’ordonnance du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 mars 2020 № 635-r qui reste toujours en vigueur, les étudiants ne font pas partie des catégories des étrangers qui peuvent entrer en Fédération de Russie pendant la période du déploiement des mesures de restriction pour lutter contre la Covid-19. La délivrance des visas d’études par la section consulaire de l’ambassade est temporairement suspendue», précise le communiqué. Et ajoute : «Dans le cas de la modification de ces procédures en ce qui concerne les étudiants tunisiens, ces informations seront publiées sur notre site ainsi que sur nos pages Facebook et Twitter.»