Les innombrables avantages du service de traduction en ligne

Parallèlement au développement massif des agences de traduction, de nombreux services ont commencé à apparaître sur le web. La traduction professionnelle en ligne est un service qui implique le transfert de documents à traduire et l’obtention de résultats à distance. Ces options permettent de calculer le coût d’un projet et d’obtenir une consultation à distance des traducteurs. Ces services font gagner de l’argent et du temps et permettent d’obtenir un service impeccable.

Par Meriem Majdoub

Les différentes situations de la vie exigent des options de traduction différentes. Pour préparer les textes des documents officiels dans une langue étrangère, il est nécessaire de faire appel à un traducteur qualifié. Ce sont les traductions de documents suivants qui doivent être certifiées par un bureau spécialisé : 1- les passeports, les actes de mariage, de naissance et de décès; 2-les documents constitutifs et statutaires d’une société; 3- les états financiers, les relevés bancaires et les règlements; 4- les certificats de développement professionnel, les diplômes et les attestations, etc.

La traduction de ces documents doit être confiée à des traducteurs agréés et certifiée par un notaire. En l’absence d’exigences strictes de la part des autorités de contrôle, il suffit de commander une traduction à un traducteur régulier de l’agence. On peut introduire une demande de travail en personne ou à distance en scannant les fichiers requis et en les envoyant par courrier électronique à l’agence. Il est possible de le faire facilement sur le site dédié. https://www.protranslate.net/fr/.

Les services modernes de traduction en ligne

Les développeurs créent des traducteurs en ligne avec une interface conviviale sur des sites ou sous forme d’applications mobiles pour le confort des utilisateurs. Pour des raisons de concurrence, toutes les nouvelles options sont introduites et les possibilités de travailler avec le texte sont ajoutées. Parmi les inconvénients de la traduction en ligne, on peut citer : 1- la nécessité d’affiner les documents après leur traduction; 2- la distorsion de l’orthographe et du contenu de texte; 3- le non-respect des cas, des particularités culturelles et linguistiques; 4- la limitation en nombre de caractères; et 4- les frais supplémentaires lors du téléchargement de la version complète du site.

Aujourd’hui, de plus en plus de sites deviennent hybrides. C’est-à-dire qu’ils proposent non seulement de faire une traduction en ligne du texte, mais aussi d’obtenir des commentaires supplémentaires sur des zones complexes du texte. Ainsi, en cas de difficultés, le service peut proposer de commander une traduction professionnelle ou d’obtenir une consultation gratuite. Le traitement des commandes entrantes est effectué immédiatement. Le travail est remis aux traducteurs, qui offrent des délais et des options pour l’exécution des documents.

Un important gain de temps pour les clients et les interprètes

Si la certification des matériaux finis n’est pas requise, le paiement est également transféré à distance. Ces services permettent de gagner du temps pour les clients et les interprètes. Il n’est pas nécessaire de transférer personnellement les documents originaux, toutes les nuances sont discutées en ligne.

Parmi les autres fonctionnalités populaires, citons les transcriptions, les articles de dictionnaires en ligne et l’articulation vocale des mots étrangers.

Parmi les ressources en ligne les plus populaires offrant la possibilité de traduire des textes en ligne, on trouve les plateformes Yandex et Google, Translate.ru, Worldlingo, etc. Grâce à leur aide, on peut rapidement traduire des articles, des publications, des nouvelles, des messages et des petits publics. Lorsqu’il s’agit de documents officiels, d’états financiers, de dossiers cliniques, de contrats et de marchés, un seul service en ligne ne suffira pas. Pour ce travail, il sera nécessaire d’employer un traducteur qualifié qui connaît les spécificités juridiques, linguistiques et techniques de l’industrie. Quant aux connaisseurs de langues rares, il est souvent très difficile de les trouver, il vaut la peine de contacter les grandes agences.