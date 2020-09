Exécution du mandat de dépôt contre Abdelhamid Ben Abdallah, propriétaire de Tunisna

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, via un communiqué rendu public ce jeudi, 24 septembre 2020, l’exécution du mandat de dépôt émis le 8 septembre par le tribunal de première instance de Nabeul contre le propriétaire de la chaîne de télévision Tunisna TV, Abdelhamid Ben Abdallah.

Ben Abdallah est, pour rappel, impliqué dans une affaire d’accident de route ayant eu lieu le 19 juillet 2020, et ayant causé le décès de 6 personnes. Le pneu de sa voiture aurait, en effet, éclaté, ce jour-là, et se serait projeté vers un taxi-louage et l’aurait renversé.

Blessé depuis l’accident, le propriétaire du média privé était encore admis dans une clinique privée avant l’exécution du mandat.

C. B. Y.