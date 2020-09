Mekki taclant Ghannouchi : «C’est aussi l’évaluation de son mandat qui motive notre demande de son départ»

Partagez 14 Partages

Si le mandat de Rached Ghanouchi à la tête d’Ennahdha ne doit pas être prolongé, ce n’est pas seulement pour des raisons juridiques, mais c’est aussi le résultat de l’évaluation de son mandat. C’est ce qu’affirme Abdellatif Mekki, dirigeant au sein du mouvement islamiste.

Intervenu ce matin du jeudi, 24 septembre 2020, à la radio nationale, l’ancien ministre de la Santé publique est revenu sur l’élection, en fin de cette année, d’un nouveau président au sein d’Ennahdha et sur la polémique de «la lettre des 100 dirigeants», dont il est l’un des signataires et à travers laquelle, plusieurs Nahdhaouis ont demandé au leader islamiste de respecter le règlement intérieur de leur parti et de ne pas présenter sa candidature pour un 3e mandat consécutif.

«Le seul scénario où le risque de division, à l’intérieur d’Ennahdha, augmente est celui où Rached Ghannouci s’obstine à modifier le règlement intérieur», a-t-il lancé, ajoutant que ladite lettre lui a été adressée personnellement car il était le seul à voir évoqué le sujet de la prolongation de son mandat.

Interrogé sur la (mauvaise) gestion de certains dossiers internes, au sein d’Ennahdha, ayant notamment abouti au retrait de certains de ses dirigeants historiques, à l’instar de Hamadi Jebali et Abdelfattah Mourou, et sur le non-respect de certains engagement électoraux du mouvement islamiste comme la promesse de ne jamais s’allier à Qalb Tounes, la réponse de Mekki a été plutôt accusatrice à l’encontre de Rached Ghannouchi…

«Ce n’est pas uniquement pour des raisons juridiques qu’on a demandé à Rached Ghannouchi de ne pas présenter sa candidature, mais c’est aussi le résultat d’une évaluation du bilan de son mandat. Ce bilan a été marqué par plusieurs problèmes comme ceux que vous venez de citer», a-t-il regretté, estimant qu’il fallait faire preuve de plus de stabilité au niveau de «la ligne politique» du parti.

«Notre but est de mettre en place un nouveau style permettant de réaliser le développement et ancrer la culture nationale […] Il y a une différence entre celui qui produit en ayant un esprit national et le looser qui n’a pas des repères », a-t-il conclu.

C. B. Y.