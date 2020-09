Appel à manifestation d’intérêt pour le programme Restart

Partagez 0 Partages

Enactus Tunisie et Cospe lancent un deuxième appel à candidature pour les jeunes porteurs d’initiatives, d’idées, ou de projets d’entrepreneuriat social et solidaire éco-durable dans les gouvernorats de Mahdia et Sidi Bouzid.

L’appel est lancé dans le cadre du projet Restart cofinancé par l’Union européenne et l’Union africaine (AU-EU YouthCooperation Hub).

Cet appel cible les équipes, les étudiants et les alumni d’Enactus Tunisie et tout jeune âgé entre 18 et 35 ans, pour sélectionner 80 jeunes ayant démontré une forte motivation et engagement pour monter une start-up sociale, éco-durable, à forte innovation visant la régénération écologique et sociale des territoires dans les régions précitées.

L’objectif est d’offrir aux jeunes sélectionnés une opportunité pour devenir entrepreneurs sociaux et développer des activités économiques novatrices ayant un impact social et environnemental.

Les critères de sélection sont les suivants : être installé ou prévoir son activité dans le gouvernorat de Mahdia ou Sidi-Bouzid; valoriser des ressources financières et non financières; impliquer au moins deux jeunes entre 18 et 35 ans ; respecter les piliers de l’économie sociale et solidaire (équité, transparence, durabilité, réseautage, valorisation territoriale, éléments de valeur ajoutée et la promotion de réseaux territoriaux).

Les créneaux prioritaires sont les énergies alternatives et renouvelables ; l’économie circulaire; le recyclage et l’agro-écologie; l’agriculture multifonctionnelle; l’agroalimentaire; la bio-construction et mobilité écologique; le marketing territorial et la valorisation des produits du territoire; le tourisme durable.

Les candidats sélectionnés pourront accéder à des sessions de formation, d’accompagnement et de coaching pour lancer ou consolider leur start-up !

Les formations proposées seront axées sur la promotion des filières, le réseautage entre producteurs et l’innovation sociale. La première phase de formation favorisera la présentation des idées et projets entrepreneuriaux, la soumission d’un business model de la start-up et un testing et prototyping du produit/service. La deuxième phase concernera des formations en étude de coût, project management, fundraising, mesure d’impact social et environnemental, marketing et techniques de vente, etc.

Après cette phase de formation, un comité d’accompagnement et investissement sélectionnera les meilleurs idées de projets pour accéder par la suite à des sessions d’accompagnement sur une période d’au moins 15 mois avec une implication directe d’accompagnateurs et de nombreux consultants et experts des deux sexes.

L’accompagnement prévoit une assistance pour l’enregistrement de l’entreprise, le soutien à la gestion et à la gouvernance d’une entreprise sociale, la révision et suivi du business plan, l’assistance financière et comptable, la définition et l’amélioration des stratégies de marketing et de communication, le mentorat et réseautage entre entreprises complémentaires à l’échelle locale et internationale et l’assistance technique sectorielle.

Le suivi et l’évaluation de l’impact social, économique et environnemental des entreprises seront également assurés, ainsi que l’analyse des besoins financiers et l’accès à un dispositif d’accompagnement à l’inclusion financière.

Pour postuler, il convient de remplir le formulaire en ligne dans sa totalité et selon les critères requis et de fournir les documents suivants : formulaire complètement rempli, CIN du/de la promoteur/trice et CV du/de la promoteur/trice. Et pour les entités économiques déjà existantes, une copie du statut et le bilan de l’année précédente

La candidature doit être présentée en ligne au plus tard le 10 octobre 2020 à 12h.

Seuls les dossiers de candidature complets en format numérique seront examinés et seul.e.s les candidat.e.sprésélectionné.e.s seront contacté.e.s pour accéder à la première phase de formation.

Pour le formulaire, cliquez ici.

Pour plus de renseignements, contacter enactus.tunisie@gmail.com

Facebook : @EnactusTunisia.; @RESTARTunisie.

Source : communiqué.