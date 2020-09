Dorénavant, Mechichi refusera les vidéos staliniennes de Saïed

La présidence du gouvernement a fait savoir, d’après Mosaïque FM, au service de communication et des médias de la présidence de la république de leur mécontentement du montage de la vidéo de la dernière rencontre entre le président de la république Kaïs Saïed et le chef du gouvernement Hichem Méchichi au Palais de Carthage.

La présidence du gouvernement a dénoncé cette pratique comme portant atteinte à l’image de l’Etat et ne respectant pas les convenances des rapports entre ses institutions.

Cette même source indique que par souci de maintenir de bonnes relations entre les deux institutions de l’Etat et pour répondre à toutes les invitations du président de la république pour échanger sur la situation générale et aborder les problèmes du pays, de Hichem Mechichi refusera dorénavant que l’on filme tout entretien entre les deux têtes de l’exécutif et que l’on utilise la vidéo de cet entretien de manière offensante pour l’Etat et ses institutions.

Les fameuses vidéos de Kaïs Saïed partagées par la page officielle de la présidence de la république où on le voit humiliant les hauts responsables de l’Etat, où il n’y a que lui qui parle et où la réponse des concernés est toujours censurée, commencent à lasser les Tunisiens, qui y voient une forme éculée d’autoritarisme et de culte de la personnalité.

I. B.