Moknine : Saïed au chevet du vaillant adjudant de la garde nationale, Rami Limam (Vidéo)

Le président de la république, Kaïs Saïed s’est rendu dans la soirée de ce vendredi 25 septembre 2020, à Moknine, au domicile de l’adjudant de la garde nationale, Rami Limam, qui a quitté, ce matin, l’hôpital Sahloul, où il avait été admis dans un état critique, le 6 septembre, après l’attaque perpétrée au croisement d’Akouda (Sousse).

«Le chef de l’Etat a félicité l’adjugeant qui affronté la mort avec un rare courage et une grande détermination et pour sa bravoure et son engagement à défendre la Tunisie», indique la présidence de la république dans un communiqué.

«Vous êtes un héro et l’État tunisien sera toujours aux côtés de ses fils, quant à ceux qui ont commis un quelconque crime contre la Tunisie ou ses enfants, ils le paieront lourdement», a lancé le chef suprême des forces armées, en s’adressant au brave adjudant.

رئيس الجمهورية يعود وكيل الحرس الوطني رامي الإمام بمدينة المكنين ويؤدي واجب العزاء لعائلة الشهيد سامي المرابط رئيس الجمهورية يعود وكيل الحرس الوطني رامي الإمام بمدينة المكنين من ولاية المنستير ويؤدي واجب العزاء لعائلة الشهيد الوكيل سامي المرابط Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Vendredi 25 septembre 2020

Ce dernier a pour sa part réaffirmer sa volonté et son engagement à protéger la Tunisie et dit avoir hâte de porter à nouveau son uniforme et reprendre son service pour assurer la sécurité de ses compatriotes et contribuer, avec ses collègues, à la lutte contre tous les crimes, notamment le terrorisme. Il a également fait part de sa gratitude au président en le remerciant pour sa visite.

«Nous la protégerons notre Tunisie, vive la Tunisie», a-t-il répété, le poing levé et le regard déterminé.

Y. N.