Coronavirus : Siliana enregistre son premier décès

Le gouvernorat de Siliana a enregistré, ce samedi 26 septembre 2020, son premier décès causé par le coronavirus. Il s’agit d’une femme qui a rendu l’âme dans un hôpital de Tunis.

Une équipe de l’Unité prévention-santé (Ups) relevant de la direction régionale de la Santé de Siliana s’est chargée, cet après-midi, de récupérer le corps de la défunte, originaire de Sidi Morched précise Kamel Hasni, maire de cette commune, dans une déclaration à l’agence Tap.

Elle a été enterrée le soir même par l’équipe dédiée à l’enterrement Covid+, relevant de la mairie de Sidi Morched et de Siliana et ce en collaboration avec la DRS et conformément au protocole sanitaire.

Y. N.