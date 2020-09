Le Bloc démocrate propose Haykel Mekki comme nouveau président de la commission des Finances

Le groupe parlementaire rassemblant les députés d’Attayar et de Echaâb, Bloc démocrate, a proposé, ce lundi 28 septembre 2020, via une correspondance adressée au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Haykel Mekki au poste de président de la commission des Finances, de la planification et du développement, en lieu et place du député de Qalb Tounes Yadh Elloumi.

Dans sa correspondance, le bloc démocrate a demandé que les travaux de la commission parlementaires soient immédiatement suspendus pour mettre fin à que ce qu’il a considéré comme «une violation flagrante de la loi et de la constitution».

En effet, la présidence de la commission des Finances doit être assurée par un élu appartenant à un bloc de l’opposition selon le règlement intérieur de l’ARP. Or, depuis la mise en place du nouveau gouvernement, celui de Hichem Mechichi, le 2 septembre courant, Qalb Tounes n’est plus dans l’opposition, d’où la nécessité de remplacer Yadh Elloumi à la tête de ladite commission.

C. B. Y.