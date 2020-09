Le concept de taxi autonome remporte le prix Ford «New designers»

La crise de la Covid-19 a présenté des nouveaux défis pour la mobilité, avec la distanciation sociale qui a eu des répercussions sur les transports en commun, le flux de la circulation qui est affecté par l’augmentation des livraisons et les préoccupations croissantes concernant la santé et le bien-être personnel.

Aujourd’hui, un diplômé de l’Université de Staffordshire au Royaume Uni spécialisé en design de transport a développé une solution unique qui pourrait aider les gens, les personnes à mobilité réduite en particulier, à se déplacer en toute sécurité tout en respectant la distanciation sociale.

Le concept «muvone» développé par Marius Lochner, a remporté le prix «New Norm Mobility Award» de Ford. Ce prix a mis au défi les diplômés en design pour développer des concepts, des idées et des solutions de mobilité qui répondent aux nouveaux scénarios présentés par la Covid-19. En tant que taxi sans conducteur pour une personne, le concept «muvone» priorise la mobilité individuelle sécurisée, en permettant aux personnes de voyager dans le confort où et quand ils le veulent.

Créer une nouvelle normalité pour tout le monde

«La crise de la Covid-19 a considérablement influé sur nos vies, en changeant la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent et en créant une nouvelle normalité pour tout le monde», a déclaré Chris Hamilton, designer en chef de Ford Europe. «Cela nécessite des nouvelles idées d’applications, de fonctionnalités, de conception et de mobilité, à un moment où le véhicule est un espace privé privilégié et où la santé personnelle est plus importante que jamais.»

Le concept «muvone» présente un intérieur minimaliste avec des surfaces plates et des matériaux faciles à nettoyer pour que le véhicule puisse être désinfecté après chaque trajet. Conçu pour permettre une plus grande insertion sociale à un moment où les personnes à mobilité réduite en ont le plus besoin. Également, la facilité d’accès rend «muvone» particulièrement adapté aux seniors.

Le prix fait partie du «New Designers Awards» – le plus grand salon des diplômés en design au Royaume Uni – ouvert aux étudiants diplômés en design. Cette année, le salon a eu lieu de façon virtuelle. Pour son concept gagnant, Lochner reçoit 1000 £ (1120 €), plus un semestre de mentorat avec les designers en chef de Ford Europe, Ernst Reim et Sonja Vandenberk, qui étaient membres du jury avec Hamilton et Amko Leenarts, le directeur de design européen de Ford.

Un véhicule intelligent pour un monde intelligent

Le prix a été organisé en partenariat avec ‘‘Top Gear Magazine’’. Charlie Turner, le directeur de la rédaction de ‘‘Top Gear’’, était membre du jury et a donné des commentaires détaillés sur tous les designs proposés.

«L’ampleur et la créativité des candidatures présentées pour ce défi étaient profondément impressionnantes et exprimaient la véritable profondeur du talent de la prochaine génération sortant du système éducatif. Cependant, cela n’a pas du tout facilité le choix du lauréat», a déclaré Turner.

En tant que véhicule intelligent pour un monde intelligent – un monde qui met l’accent sur le respect de la vie privée et de la sécurité de l’individu – «muvone» concorde étroitement avec la philosophie de conception de Ford qui est axée sur l’humain. Le langage de design accueillant du concept, son image de marque réfléchie et sa compatibilité avec l’infrastructure urbaine actuelle ont contribué à le positionner au-dessus des autres candidatures.

Le finaliste du prix était le Halo Project, une idée pour une application qui permet aux utilisateurs de choisir des voyages et des itinéraires en fonction de leur sécurité personnelle plutôt que du trajet le plus rapide ou le plus court. D’autres candidatures comprenaient des concepts pour la micro-mobilité tels que les scooters électriques et les appareils à utilisateur porté, ainsi que pour des véhicules plus grands comme un camion électrique, un véhicule sans conducteur et un véhicule qui pouvait être transformé d’une voiture de sport en un camion en appuyant sur un bouton.

Source : communiqué.