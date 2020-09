Le Qatar via la filiale tunisienne de la QNB lorgne 35% du capital de la STB

À part les yeux qu’ils ont rivés sur le secteur énergétique et minier, la compagnie nationale Tunisair, c’est un autre fleuron de l’économie tunisienne, la Société tunisienne de banque (STB), l’une des banques le plus prestigieuses et anciennes du pays, bras financier de l’Etat qui durant des décennies a bâti les grands projets dans différents domaines.

Selon Acharaa Al-Magharibi, qui a publié cette information, c’est via la filiale tunisienne de la Qatar National Bank (QNB), petite banque commerciale en Tunisie, que les Qataris veulent contrôler une part importante du capital de l’une des plus grandes banques du pays restructurée les dernières années sous l’égide de Samir Saïed, aujourd’hui Pdg de Tunisie Telecom.

I. B.