Saïed : Un couvre-feu est envisageable si la situation épidémiologique venait à empirer

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, qui présidait ce lundi 28 septembre 2020, un conseil de la sécurité au palais de Carthage, a affirmé qu’un couvre-feu sur tout le territoire tunisien pourrait être décrété, si la situation épidémiologique, lié au coronavirus, venait à empirer.

«En cas d’augmentation du nombre de cas de contaminations et de décès, un couvre-feu sera d’écrêté», a-t-il indiqué, en appelant les citoyens à respecter rigoureusement le protocole sanitaire mis en place par les autorités et qui a été renforcé par les ministères de la Santé de l’Intérieur et de l’Environnement.

Le président a également affirmé que les gouverneurs sont habilités à décréter un confinement sanitaire au niveau régional ou local, et ce, après consultation des pouvoirs centraux.

Y. N.