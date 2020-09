L’Espérance de Tunis annonce de nouvelles contaminations au coronavirus : Trois joueurs concernés

Partagez 0 Partages

Le nombre de contaminations au coronavirus dans le rang des joueurs et du staff technique et médical de l’Espérance sportive de Tunis (EST) a augmenté, après les retours des tests de dépistage effectués hier et aujourd’hui, mercredi 30 octobre 2020, suite à la contamination, vendredi dernier de l’entraîneur adjoint, Majdi Traoui.

Après avoir annoncé la contamination de Mouine Chaabani et Othman Najjar , ainsi que du médecin Yassine Ben Ahmed et des deux kinésithérapeutes, Sabri Bouazizi et Seif Dziri, la direction de l’EST a affirmé cet après-midi, que les tests effectués sur Amine Ben Hamida, Zied Berrima et Mohamed Amine Meskini, sont revenus positifs.

D’autre part, les tests de dépistage effectués aux joueurs Khalil Chammam, Taha Yassine Khenissi, Moez Ben Cherifia et Ghaylen Chaalali ainsi que des deux préparateurs, Aymen Mathlouthi et Ahmed Al Ahmadi, sont revenus, quant à eux tous négatifs.

Y. N.