Sondage : Selon les Tunisiens, le Parlement est le lieu qui abrite le plus de corrompus

Partagez 0 Partages

C’est assez paradoxal, mais les Tunisiens éprouvent, vraisemblablement, très peu de respect envers les politiciens qu’ils ont élus eux-mêmes pour les représenter à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

C’est ce que révèlent, en tout cas, les résultats d’un sondage effectué par le réseau de recherches panafricain, Afrobaromètre, qui est dirigé en Tunisie par le cabinet de sondages One to One for Research and Polling.

En effet, selon les chiffres rendus publics ce mercredi, 30 septembre 2020, suite à une étude menée auprès de 1.200 adultes Tunisiens, 43% des répondants ont estimé que «tous ou la plupart» des députés de l’ARP sont corrompus, et 35% ont affirmé que c’est le cas de «certains d’entre-eux», alors que 4% seulement ont répondu «aucun».

Les parlementaire occupent, ainsi, la première position dans ce classement peu glorieux des personnes les plus corrompues aux yeux des Tunisiens, selon le sondage en question.

Arrivent en deuxième position les fonctionnaires du gouvernement. 39% des répondants affirment que «tous ou la plupart d’entre-eux» sont corrompus. 44% pensent que «certains d’entre-eux» le sont et 5% ont répondu «aucun».

Des chiffres qui montrent à quel point la confiance des citoyens envers les politiciens s’est dégradée, sans doute du fait des échecs, sur tous les plans, de ceux-ci depuis la révolution.

Voici les autres résultats concernant la corruption :

– Les agents des impôts : 27% la plupart ou tous corrompus, 48% certains d’entre-eux et 8% aucun ;

– Les conseillers municipaux : 27% la plupart ou tous corrompus, 45% certains d’entre-eux et 11% aucun ;

– La agents de la police : 22% la plupart ou tous corrompus, 48% certains d’entre-eux et 18% aucun ;

– Les leaders religieux : 17% la plupart ou tous corrompus, 47% certains d’entre-eux et 21% aucun ;

– Le président de la république et les fonctionnaires de la présidences : 15% la plupart out tous corrompus, 33% certains d’entre-eux et 23% aucun ;

– Les juges et magistrats : 14% la plupart ou tous corrompus, 54% certains d’entre-eux et 18 aucun.

D’autre part, près des deux tiers (63%) des Tunisiens pensent que le niveau de corruption a augmenté au cours de l’année écoulée et 69% jugent insatisfaisante la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption, selon le même sondage.

C. B. Y.