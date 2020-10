Cité de la Culture : «Les Sorties Théâtre» du 2 au 11 octobre

Les productions théâtrales tunisiennes seront à l’honneur du 2 au 11 octobre 2020 à la Cité de la Culture de Tunis, dans le cadre de la nouvelle manifestation «Les sorties théâtre».

Le Théâtre de l’Opéra et le Pôle des arts scéniques de la Cité de la Culture organisent un nouvel événement théâtral baptisé «Les Sorties Théâtre», qui sera placé sous le signe de la résistance.

Après plusieurs mois d’arrêt suite à la propagation du coronavirus (Covid-19), le Théâtre de l’Opéra annonce qu’il reprendra ses activités à partir de ce vendredi 2 octobre avec l’événement «Les sorties théâtre» qui a pour objectif de donner de la visibilité aux nouvelles productions théâtrales tunisiennes qui n’ont pas eu la chance d’être assez représentées cette année, et pour redonner le goût d’aller au théâtre au public, afin de soutenir la vie culturelle et le 4e art en particulier tout en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation.

Au programme de cette première édition, huit pièces de théâtre tunisiennes produites durant cette année, dont beaucoup seront représentées en avant-première, ainsi que des ateliers et des hommages.

Le programme :

Vendredi 2 octobre : «Mémoire» de Sabeh Bouzouita et Slim Sanhaji ;

Samedi 3 octobre : Ateliers pour les enfants et les jeunes.

Lundi 5 octobre : «Soukoun» de Nooman Hamda ;

Mardi 6 octobre : «Papa cellophane» d’Abdelkader Ben Said ;

Mercredi 7 octobre : «El Hawareb» de Hafedh Khelifa / «Le général» de Saber El Hammi ;

Jeudi 8 octobre : «Rawah» de Khaoula El Hadef;

Vendredi 9 octobre : Hommage posthume à feu Kamel Zaghbani / «Don Quichotte comme on le veut» de Chedli Arfaoui / «Kasr Essaada» de Nizar Saidi ;

Samedi 10 octobre : Ateliers pour enfants et adultes ;

Dimanche 11 octobre : «Hannibal free fire» de Tahar Aïssa Belarbi.

Fawz Benali