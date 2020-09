Coronavirus : «La situation est très critique», alerte Dr Boujdaria, en appelant au respect des gestes barrières

Dr Rafik Boujdaria, chef de service de médecine d’urgence à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana, a tiré la sonnette d’alarme en appelant les citoyens au respect des mesures sanitaires, estimant que la situation est très critique et que le nombre de contaminations au coronavirus va encore augmenter : «Protégez-vous, protégez ceux qui vous sont chers. Nos hôpitaux manquent de moyens et nous n’avons personne pour nous aider», a-t-il notamment écrit dans un post publié sur son compte Facebook, ce mercredi 30 septembre 2020.

Dr Boujadria affirme que «nous entrons en zone dangereuse», et que la situation sera marquée par l’augmentation du nombre des contaminations et des décès : «Nous n’avons qu’une solution, c’est le respect des gestes barrières : se laver les mains, porter les masques et respecter la distanciation physique», a-t-il dit, et d’ajouter : «Si vous n’avez pas de raisons de sortir, restez chez vous et lâchez les cafés !».

Cette appel rejoint celui lancé ce matin, par Nissaf Ben Alaya porte-parole du ministère de la Santé, lors d’une conférence de presse, où elle a affirmé qu’à ce jour et en l’absence d’un vaccin contre la Covid-19, la prévention reste le meilleur et le seul moyen pour limiter la propagation de la pandémie.

Elle a également appelé, à la lumière de la situation épidémiologique qui s’empire de jour en jour, à s’unir dans cette guerre contre la pandémie en rappelant qu’il s’agit d’une responsabilité commune.

Y. N.