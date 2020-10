Tunisie : Mechichi annonce le travail en séance unique et autres mesures pour lutter contre le coronavirus

Dans un contexte de hausse des cas de contaminations et de décès par le coronavirus, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a annoncé ce soir, samedi 3 octobre 2020, le renforcement des mesures visant à lutter contre la propagation de la pandémie. «Les chiffres ne sont pas rassurants et la situation sanitaire impose des mesures strictes», a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a annoncé le travail en séance unique et la réduction du nombre d’heures de travail notamment pour désencombrer les transports. Les détails seront relayés par les ministères de tutelle, sachant que les mesures annoncées ce soir, seront appliquées pendant les 10 prochains jours et pourraient être prolongées selon l’évolution de la situation épidémiologique.

D’autre part, il a été décidé d’interdire tous les rassemblements, à l’instar des manifestations sportives, culturelles, politiques et sociales, ainsi que les festivités dans les espaces fermés et ouverts,.

«Toute infraction aux mesures sanitaires sera sanctionnée et les espaces et commerces qui ne respecteront pas le protocole seront immédiatement fermés» a averti le chef du gouvernement, en rappelant que le port du masque est obligatoire dans les espaces couverts, les institutions et les transports.

Hichem Mechichi, qui a valorisé les efforts, l’engagement et le dévouement du personnel de la santé, et tous ceux qui sont sur le front, estime que la lutte contre la pandémie, responsabilité commune.

«La 2e vague était attendue et la Tunisie, comme les autres pays dans le monde fait face à une hausse du nombre de contaminations au coronavirus. l’Etat est prêt à y faire face et à s’en sortir à moindre coût», a indiqué M. Mechichi en présentant ses condoléances aux familles des personnes ayant succombé au coronavirus et un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été contaminés.

Sur un autre plan, le chef du gouvernement a annoncé le renforcement de la capacité des structures hospitalières avec acquisitions de lits supplémentaires de ranimations et autres équipés d’oxygène. Huit autres centres de confinement obligatoire (Covid+) seront également mis en place dans différentes régions, à l’instar de Kébili, Tozeur et Mahdia.

Quant aux établissement scolaires et centres de formation, ils continueront leurs activités en renforçant les mesures de prévention et le protocole sanitaire.

Concernant les régions les plus impactées par le coronavirus et classées hot post, Hichem Mechichi a indiqué que les gouverneurs sont habilités à y décréter le couvre-feu, le confinement total et à y imposer le port de masque même à l’extérieur.

«Ces mesures ont été décidées dans le but de protéger la santé des Tunisiens sans paralyser l’économie et la productivité», a-t-il encore affirmé.

