Mabrouk Korchid : «J’ai vaincu le coronavirus» (Vidéo)

Le député et ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, a annoncé ce lundi 5 octobre 2020, sa guérison du coronavirus.

«J’ai vaincu le coronavirus… Grâce à l’optimisme et la volonté je l’ai vaincu et c’est ainsi que les Tunisiens pourront gagner contre la pandémie avec force et courage et surtout en gardant le moral pour renforcer leur immunité et faire face à tous les défis», a-t-il annoncé en publiant une vidéo sur sa page Facebook.

Dans cette même vidéo, Mabrouk Korchid a également annoncé un nouveau projet national pour lutte contre le populisme, le mensonge et la violence, a-t-il dit, «qui se sont particulièrement répandus en Tunisie, divisant le peuple et engendrant désespoir et frustration».

إنتصرت على الكورونا… و بمشروع وطني جديد سنواجه الشعبوية و الكذب و العنف الذي إنتشر في تونس إنتصرت على الكورونا… و بمشروع وطني جديد سنواجه الشعبوية و الكذب و العنف الذي إنتشر في تونس Publiée par ‎Mabrouk Korchid المبروك كرشيد‎ sur Lundi 5 octobre 2020

«Le populisme est une maladie qui divise le peuple et les Tunisiens ont plus que jamais besoin d’union», a-t-il insisté.

Le député a appelé à mettre fin à la violence et au populisme, notamment au sein de l’Assemblée, au Palais de Carthage et dans les médias, tout en invitant les différentes parties à adhérer à ce projet national pour sauver la Tunisie.

Rappelons que l’ancien chef du gouvernent, Elyes Fakhfakh a annoncé, ce matin, sa contamination au coronavirus, tout en rassurant sur son état de santé ainsi que celui des membres de sa famille, qui ont allégement été testés positifs.

Y. N.