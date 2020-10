Oussama Kheriji nouveau conseiller de Hichem Mechichi

Partagez 11 Partages

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, aurait décidé de désigner l’ancien ministre et président de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), Oussama Kheriji, en tant que conseiller à la Kasbah, chargé des affaires agricoles. Le nouveau promu est connu pour sa proximité avec le parti islamiste Ennahdha.

C’est ce que croit savoir la radio Mosaïque FM, qui relaie «des sources bien informées», ajoutant que Kheriji devrait entamer ses nouvelles fonctions ce lundi, 5 octobre 2020.

Diplômé de l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat), avec une spécialisation en amélioration génétique des plantes, Oussama Kheriji a occupé, en 2020, le poste de ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh (27 février – 2 septembre).

Avant cela, il a notamment été élu président de l’OIT en 2015, et réélu en 2019, avant de céder sa place Kamel Sahnoun, cette année, pour pouvoir se consacrer au ministère de l’Agriculture.

Le politicien est théoriquement indépendant, même s’il est connu pour sa proximité du mouvement islamiste Ennahdha, composante principale de la ceinture parlementaire qui soutient le gouvernement Mechichi.

S’il fallait une preuve de l’enrôlement de Mechichi sous la bannière du mouvement islamiste tunisien et de ses deux satellites, Qalb Tounes et Al-Kram, on en a déjà une. Il y en aura sans doute d’autres dans les jours à venir.

C. B. Y.