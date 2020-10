Cdkeybay, le meilleur endroit pour acheter ses clés CD de jeux moins chers

Vous souhaitez acheter vos jeux vidéo pas chers, en version dématérialisée ? L’achat des jeux vidéo en ligne est de plus en plus répandu, toutefois, trouver les meilleurs offres parmi les sites de jeux pas cher et fiables n’est pas si simple. Les sites de confiance se font de plus en plus rares.

Par Meriem Majdoub

Entre les sites proposant des offres communautaires, et d’autres qui ont la pratique courante d’envoyer des clés non non valides et refusant les remboursements pour faute de ne pas avoir payé la « buyer protection », qui elle peut coûter jusqu’à plus de 5€ sur certains sites, il n’est pas du tout facile de s’y retrouver. Pour vous rendre les choses plus simples, nous avons pris le soin de tester un des meilleurs sites de vente de jeux vidéo en ligne : Cdkeybay. Que vaut-il vraiment ? On vous en dit un peu plus dans cet article.

Des jeux vidéo à moindre prix avec Cdkeybay

Pour une expérience de jeu optimale, acheter des jeux dématérialisé est l’idéal, avec la livraison instantanée ainsi que lorsqu’il s’agit de pré-téléchargement pour les pre-orders ( qui sont le plus souvent expédiées avant la sortie des jeux vendu en pré-commande ) .

Toutefois, vous devez toujours vous assurer que vous achetez bien les jeux aux meilleurs prix, étant donné que c’est l’atout principal lorsqu’on achète une clé CD auprès d’un revendeur. Hors, ce n’est pas toujours le cas.

Les revendeurs sont en général jusqu’à 70% moin cher que les plateformes comme Steam, Origin et Battle Net, Epic games et autres, mais parfois il est possible que le jeu soit moins cher sur Steam qu’auprès de revendeurs tel que Instant-Gaming, G2A, Kinguin et autres. Ce fait était perceptible notamment après la sortie de Fall Guys:Ultimate Knockout, ou Steam(US) détenait la meilleur offre pour les cle cd du jeu. Ce fait est encore plus marqué lors des soldes steam et autres offres promotionnelles des plateformes GOG ou Battle.net par exemple.

Ce qui est à prendre en compte en premier, c’est le prix, que ce soit pour les cd keys PC, Nintendo Switch, Playstation ou Xbox toutes les offres des revendeurs mais aussi vendeurs officiels tel que le Playstation Store, Nintendo ou Xbox live, et c’est l’utilité principale du site Cdkeybay. La plateforme Cdkeybay est la plus précise sur les prix des clés CD pour jeux vidéo, cartes et abonnements Xbox live pas cher ainsi que les logiciels pour PC. Le site met à votre disposition la plus grande panoplie de jeux répartis par catégorie, listant leurs notes sur metacritic et les informations sur plus de 17 000 jeux. La base de données de prix est mise à jour toutes les heures afin de permettre aux utilisateurs d’acheter les meilleurs jeux à des prix défiants toute concurrence.

Retrouvez des jeux de qualité en fonction de vos préférences

Le site de comparaison de prix des jeux vidéo est une plateforme simple et facile à utiliser. Elle permet de trouver avec beaucoup de facilité les jeux vidéo et autres produits numériques disponibles en livraison instantanée. Si Cdkeybay est très apprécié parmis les gamers et dénicheurs de bonnes affaires, ce n’est pas sans raison valable. Sa base de données de prix est mise à jour toutes les heures afin de permettre aux utilisateurs d’acheter leurs jeux au plus bas prix, et défiants toute concurrence.

Le système de tri vous permet de rechercher les jeux par prix, appareil, vendeurs numériques régions d’activation, etc. C’est une plateforme complètement indépendante, ne mettant pas en avant les offres plus chères que le meilleurs prix. Vous pourrez y retrouver les jeux des revendeurs comme Gamivo, Instantgaming ou encore Eneba. Ici, chacun trouvera chaussure à son pied. Il y en a pour tous les goûts : jeux vidéo, DLC de jeux, packs d’extension, lot de jeux, cartes de jeux, etc.

Comment fonctionne Cdkeybay ?

En comparant le prix des clés CD, Cdkeybay entend offrir à ses clients, la meilleure expérience d’achat possible. Le site n’est orienté que sur la vente des produits numériques. Vous n’y trouverez donc aucun produit en boîte.

Le site intègre un système qui recueille les prix des commerçants et classe les produits par vendeur, type, coût et par région d’activation. Sur la plateforme, vous verrez que les prix rassemblés dans la devise du commerçant avant d’être converti dans la devise du consommateur.