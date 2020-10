Coronavirus : La ville du Kef observera un couvre-feu pendant 15 jours

Le Conseil régional de la sûreté au gouvernorat du Kef a décrété un couvre-feu dans les délégations du Kef-est et du Kef-ouest, à partir de ce mercredi 7 octobre 2020, entre 20h et 5h, durant 15 jours, et ce, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Les prières du vendredi ont, par ailleurs, été suspendues, durant cette période, pendant laquelle les cafés et les restaurants n’auront, quant à eux, pas le droit de mettre des tables et des chaises à la disposition de leurs clients, et ce, afin de minimiser les rassemblements.

Ces décisions, rapportées par l’agence Tunis Afrique press (Tap), ont été prises suite à une réunion exceptionnelle du conseil, consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire dans la région.

Rappelons que des mesures similaires devraient être adoptées dans les prochaines heures dans le Grand Tunis.

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé publique, la Tunisie compte, au 5 octobre, plus de 24.500 cas confirmés de coronavirus, depuis l’apparition de l’épidémie dans le pays en mars dernier.

C. B. Y.