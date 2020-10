Coronavirus : Vers l’instauration d’un couvre-feu dans le Grand-Tunis

La situation sanitaire dans les gouvernorats du Grand-Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis) impose le durcissement des mesures pour faire face à la propagation du coronavirus, dont le nombre de contaminations et de décès est en nette hausse. Le comité scientifique a proposé, dans ce sens, plusieurs consignes, notamment l’instauration du couvre-feu.

Ce dernier s’est réuni hier soir, mardi 6 octobre 2020, avec le ministre de la Santé et les gouverneurs concernés, pour faire le point sur la situation épidémiologique, relevant «la rapidité et l’augmentation des contaminations», et appelant à prendre des mesures strictes pour éviter que la situation n’empire, sachant que plusieurs clusters ont été découverts dans le Grand-Tunis.

Ainsi un couvre-feu de 20h à 5h pourrait être décrété à partir de jeudi prochain et pendant 15 jours, si les gouverneurs valident la proposition du comité scientifique, sachant que Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé et directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (OMNE), avait affirmé, le 23 septembre dernier, la possibilité d’instaurer un couvre-feu dans toute région qui connaîtrait une augmentation du nombre de contaminations au coronavirus, ce qui est le cas aujourd’hui dans le Grand-Tunis.

On notera, par ailleurs, qu’à l’échelle nationale, on compte à ce jour, 27 délégations dites hot-spot, dans 7 gouvernorats sur les 24 que compte la Tunisie, qui fait face un rebond épidémique, ayant fait plus de victimes que la première vague de la pandémie.

Y. N.