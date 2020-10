Coronavirus : Vers le durcissement des mesures à Tozeur ville, classée zone à risque

De nouvelles mesures sanitaires seront annoncées demain, jeudi 8 octobre 2020, par les autorités régionales et sanitaires de Tozeur, afin de lutter contre la propagation du coronavirus dans la délégation de Tozeur ville, classée zone à risque, selon les indicateurs enregistrés ces 14 derniers jours.

Dans une déclaration à Kapitalis, Dr Nabih Thabt, directeur régional de la Santé a indiqué qu’une réunion a été organisée cet après-midi, au siège du ministère de la Santé, à Tunis, en présence du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, Nissaf Ben Alaya, porte-parole de ce département, les députés de la région et son gouverneur, Aymen Béjaoui, afin d’évaluer la situation épidémiologique dans le gouvernorat.





Les derniers chiffres démontrent une baisse général du nombre de contamination dans la région, cependant Tozeur ville a été particulièrement impactée et a enregistré, pour sa part, un rebond de la pandémie. Ainsi afin de faire face à la propagation du coronavirus, il a été décidé de mettre en place un protocole sanitaire spécifique dans cette délégation, explique Dr Thabet.

Un couvre-feu, la fermeture de la délégation et l’obligation du port du masque en extérieur ainsi que l’interdiction de s’attabler dans les cafés et les restaurants seront probablement annoncés demain, parmi d’autres mesures, par les autorités régionales et ce pour préserver les autres zones du gouvernorat et diminuer le nombre de contaminations à Tozeur ville.

