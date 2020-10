Des Ong dénoncent les violences perpétrées par les forces de l’ordre

Archives.

Dans un communiqué publié à Tunis aujourd’hui, jeudi 8 octobre 2020, des organisations de la société civile dénoncent les violences policières contre des manifestants devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Nous reproduisons le communiqué ci-dessous ainsi que la liste des ONG signataires.

Suite aux violences perpétrées le mardi 6 octobre par les forces de l’ordre contre les citoyen.ne.s ayant participé à la manifestation pacifique qui a eu lieu devant l’Assemblée des représentant.e.s du peuple, manifestation qui a eu pour objet d’exprimer le rejet du projet de loi relative à la répression des atteintes contre les forces armées et d’appeler les député.e.s à ne pas le ratifier; et en réaction à l’arrestation et conduite de plusieurs militant.e.s de la société civile aux postes de police, les associations signataires dénoncent et condamnent fermement de telles violences et violations, ces dernières nous rappelant un passé pas si lointain que nous pensions révolu grâce à la Révolution de la dignité.

Les associations condamnent également tous les messages de violence, de haine et de harcèlement publiés sur les réseaux sociaux par des individus qui ne dissimulent pas leur affiliation aux services de sécurité, et ce contre les militant.e.s ayant pris part à la manifestation; mais aussi, les campagnes de dénigrement dirigées contre certain.e.s journalistes en raison de leur couverture médiatique des violations des droits humains, perpétrées par les services sécuritaires.

Les associations signataires rappellent aux dirigeant.e.s du pouvoir exécutif que le droit de manifester est garanti par la Constitution tunisienne et que l’Etat a l’obligation de protéger la dignité des individus.

Par ailleurs, les empiétements flagrants sur les droits humains qui ont eu lieu devant l’ARP et les agressions violentes contre des manifestant.e.s pacifiques appuient les associations signataires dans leur position de rejet du projet de loi et consolident leur engagement à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour bâtir l’Etat de droit et les institutions et asseoir un système de sécurité républicain. Elles exigent, dans ce sens, d’établir la responsabilité des sécuritaires auteurs des agressions afin de ne pas consacrer davantage l’impunité.

Liste des associations signataires:

Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

Damj, l’Association Tunisienne pour la Justice et L’égalité

Association Tunisienne de défense des libertés individuelles

Avocats Sans Frontières

Oraganisation Mondiale Contre la Torture

Organisation Contre la Torture en Tunisie

I Watch

OXFAM

Association Tunisienne de Lutte Contre les MST et le sida (ATL MST SIDA)

Association No Peace No Justice

Euromed Droits

Fanni Roghman Anni

Association Al-Karama

Mobdiun

Association pour la Promotion du Droit à la Différence

Mawjoudin

Democratic Transition & Human Rights Support Center

Access Now

Shams

Free Sight Association

Association Tunisienne de Prévention Positive

Calam

Association Internationale pour le Soutien des Prisonniers Politiques

Al Karama

Coordination nationale indépendante de la justice transitionnelle

International Alert

Psychologues Du Monde –Tunisie

Legal Agenda

Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement