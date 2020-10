«Enfin auprès des miens à Djerba !», se réjouit René Trabelsi, de retour au bercail après sa guérison totale du coronavirus

Perez et René Trabelsi : des retrouvailles émouvantes.

Totalement guéri du coronavirus qu’il avait contracté en France en mars dernier, l’ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi a annoncé aujourd’hui, jeudi 8 octobre 2020, son retour à Djerba, auprès des siens, notamment son papa : «Son odeur, sa voix et ses câlins m’ont manqué. Mon quartier, mes amis et les repas djerbiens m’ont manqué».

«Enfin à Djerba.. Dieu merci. Après avoir été totalement guéri, je suis retourné dans mon pays, la Tunisie, auprès de ma famille et des miens», se réjouit René Trabelsi qui était en confinement obligatoire depuis son retour, comme l’exige le protocole sanitaire, tout en affirmant que ce n’est pas facile d’être loin de sa famille et de son pays.

L’ancien ministre a profité de ce post pour lancer un message à ses compatriotes et appeler à la vigilance : «L’éloignement de la famille est très douloureux, alors protégez-vous, protégez ceux que vous aimez. A cause d’une petite négligence, vous pourriez, que Dieu nous en préserve, contaminer les autres par le coronavirus», a-t-il écrit.

Rappelons que René Trabelsi avait été hospitalisé en mars, en France. Il a été en réanimation jusqu’à fin mai, avant d’être soumis à une période de rééducation. Il a quitté la clinique le 23 juin et est rentré en Tunisie, il y a 15 jours.

Y. N.