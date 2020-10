La maison de Chafik Jarraya cambriolée : Pour des raisons politiques, laisse entendre son fils

Ahmed Jarraya, fils de l’homme d’affaires Chafik Jarraya, a fait savoir, ce jeudi 8 octobre 2020, via un statut Facebook, que le domicile familial de son père, situé à Sfax, a été cambriolé la nuit dernière. Un crime mystérieux selon Ahmed Jarraya…

Il a en effet précisé que seule la chambre de son père a été visée, que ses affaires ont été éparpillées, et qu’en contrepartie, les appareils électroménagers, à titre d’exemple, n’ont pas été volés, laissant entendre qu’il s’agissait probablement d’un délit politique.

Ahmed Jarraya a, par ailleurs, indiqué que les membres de sa famille ne se rendaient quasiment plus dans cette maison depuis que son père a été emprisonné. Il y a, tout de même, un gardien qui habite dans le jardin avec sa femme, a-t-il ajouté, mais ces derniers, menacés d’agression, se sont enfermés dans leur chambre pendant le cambriolage.

Une brigade sécuritaire s’était rendue sur place et une enquête a été ouverte, en attendant l’arrivée de l’épouse et du fils de Chafik Jarraya pour établir la liste du contenu de la demeure et établir les objets volés.

Impliqué dans plusieurs affaires de corruption sous l’ancien régime, Chafik Jarraya croupit en prison depuis mai 2017.

C. B. Y.