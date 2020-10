Makhlouf : «Si Saïed ne promulgue pas les lois adoptés par l’Assemblée, nous le destituerons» (Vidéo)

Partagez 11 Partages

Il y a quelques mois, pendant la campagne pour les législatives, Seifeddine Makhlouf et Al-Karama se réclamaient du leadership de Kaïs Saïed.

Durant son passage hier après-midi, mercredi 7 octobre 2020, sur Nessma, la chaîne de son ami Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, Seifeddine Makhlouf a évoqué la probabilité de déposer le président de la république Kaïs Saïed via un vote à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Vidéo.

Il convient de rappeler, à ce propos, que le porte-parole de la coalition Al-Karama, considérée comme une filiale du parti islamiste Ennahdha, regroupant ses éléments les plus extrémistes, a utilisé et instrumentalisé M. Saïed lors des élections législatives et se réclamait de lui (voir photo) et qu’en 2011, l’agité manifestait devant Nessma, dont il est aujourd’hui l’invité d’honneur, suite à la diffusion du film ‘‘Persepolis’’, jugé blasphématoire.

Nabil Karoui, devenu son ami et allié, n’est plus ni «corrompu», ni «sioniste» ni «macaroni», comme il était qualifié, lors de la campagne électorale, par Makhlouf et ses «frères musulmans» d’Al-Karama.

Plus instable, plus hypocrite et plus sans foi ni loi que cet agité tu meurs !

I. B.