École d’Été | Cité des sciences de Tunis : «Space for Youngsters»

La Cité des sciences de Tunis accueille du 10 au 12 juillet 2025 «Space for Youngsters», adressé aux collégiens de 12 à 15 ans.

Ce programme est organisé dans le cadre du programme École d’Été de la CST en vue d’éveiller l’intérêt des jeunes au monde du spatial, de leur faire vivre des expériences ludiques et inspirantes et de leur permettre d’apprendre et de rêver dans le monde de l’apesanteur.

Au programme, des ateliers théoriques et pratiques, des mesures dans le domaine spatial, des simulations dans le domaine spatial entre autres activités liées aux thèmes de l’univers spatial, les navettes spatiales, l’exploration interplanétaire et l’apesanteur.

