Le poème du dimanche | ‘‘Amour de Cassandre’’ de Pierre Ronsard

Né en 1524, Pierre Ronsard, considéré comme «le prince des poètes et poète des princes» est, incontestablement, l’un des poètes majeurs de la Renaissance en France.

Il est l’un des co-fondateurs du mouvement de la Pléiade qui veut donner à la langue française ses lettres de noblesse et la placer en compétition avec la poésie antique.

Connu surtout pour ses Sonnets (1578), son œuvre touche aussi à d’autres genres, comme l’élégie, l’éloge ou l’engagement contre la guerre des religions. Odes, Amours, Hymnes et Discours constituent une variété poétique écrite dans une langue, à la beauté et à la transparence, des plus évidentes. Il décède en 1585.

Tahar Bekri

Quand je te vois discourant à part, toi,

Toute amusée avec ta pensée

Un peu la tête en contrebas baissée,

Te retirant du vulgaire et de moi :

Je veux souvent, pour rompre ton émoi,

Te saluer : mais ma voix, offensée

De trop de peur, se retient amassée

Dedans la bouche et me laisse coi,

Mon œil confus ne peut souffrir ta vue :

De ses rayons mon âme tremble émue

Langue ni voix ne font leur action.

Seuls mes soupirs, seul mon triste visage

Parlent pour moi, et telle passion

De mon amour donne assez témoignage*

Amours de Cassandre XVI, Les Amours (1552-1578).

* Poème écrit en français du 16e siècle, réécrit en français contemporain.