Tunisie | L’inflation se stabilisé à 5,4% en juin

Le taux d’inflation demeure stable à 5,4%, en juin 2025, a annoncé l’Institut National de la Statistique (INS), dans une note publiée, samedi 5 juillet et consacrée à l’indice des prix à la consommation, stabilité qui s’explique par l’accélération du rythme de hausse des prix des restaurants, cafés et hôtels (11% en juin contre 10,8% en mai) et par le ralentissement du rythme de l’augmentation des prix des produits alimentaires (6,4% en juin 2025 contre 6,7% en mai 2025).

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) est resté stable, lui aussi, à 5,5%.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 6,5% sur un an, tandis que les prix des produits encadrés ont enregistré une hausse de 1,5%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,2%, contre 0,7% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

S’agissant des produits alimentaires, leurs prix ont augmenté de 6,4% en glissement annuel. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix des légumes frais de 25,2%, des fruits frais de 20,4%, de la viande d’agneau de 19% et des poissons frais de 10,5%.

En revanche, les prix des huiles alimentaires et des œufs ont baissé respectivement de 22,7% et de 4,7%.

En ce qui est des produits manufacturés et des services, leurs prix ont connu, sur un an, une augmentation de 5,3% en raison de la hausse des prix du groupe de l’habillement et chaussures de 9,3% et des produits d’entretien courant du foyer de 5%.

Pour les services, l’augmentation des prix est de 4,6% sur un an, due à la hausse des prix des restaurants, cafés et hôtels de 11%.

Hausse de 0,4% des prix à la consommation

Les prix à la consommation ont enregistré, au cours du mois de juin 2025, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent.

Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix des produits de l’habillement de 1,6%, des restaurants et hôtels (+1,1%) et de l’alimentation (+0,1%), explique l’INS.

Sur un mois, les prix de l’alimentation et des boissons ont légèrement augmenté (+0,1%) à la suite de la hausse des prix de la viande d’agneau (+1,8%) et de la viande bovine (+1,5%).

En revanche, les prix des œufs, de la volaille et des fruits frais ont baissé de, respectivement, 3,6%, 1,4% et 1,1%.

Les prix de l’habillement et des chaussures ont connu une hausse de 1,6%. Ainsi, ceux des articles d’habillement et des chaussures ont augmenté, respectivement, de 1,8% et de 1,5%.

Les prix des restaurants, cafés et hôtels ont augmenté de 1,1%, en raison de la hausse des prix de l’hébergement de 5,1%.