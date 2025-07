Face aux grosses chaleurs | Les conseils du Pr Addad

En ce début du mois de juillet, les grosses chaleurs estivales sont déjà là, et en ce dimanche 6 juillet 2025, la température atteint en Tunisie 35° et même plus dans certaines régions du sud. Dr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, a, dans un poste facebook publié aujourd’hui et que nous reproduisons ci-dessous, averti contre les comportements dangereux et prodigué ses conseils pour traverser cette période à haut risque sans gros dégâts pour la santé.

«Les grosses vagues de chaleur sont délétères pour notre santé cardiovasculaire, notamment chez les personnes âgées de plus de 65 ans, les enfants de moins de 15 ans et ceux atteints de maladies chroniques, notamment cardiaques ou rénales.

«En effet, la chaleur va engendrer une dilatation de nos vaisseaux pour évacuer la chaleur interne, ce qui va augmenter la transpiration, vider nos vaisseaux, avec des conséquences comme la chute de tension, l’accélération du rythme cardiaque, l’ischémie myocardique et la formation de caillots à l’origine de complications comme l’infarctus, l’embolie pulmonaire ou les accidents vasculaires cérébraux. Durant l’été 2003, particulièrement chaud, l’Europe a enregistré plus de 70 000 décès liés directement à la chaleur.

«Les règles à suivre sont simples pour un été en toute sécurité :

«1- une bonne hydratation, au moins 2 litres d’eau pas trop froide, et se rappeler que les personnes âgées ont perdu la sensation de soif et qu’il faut donc les faire boire régulièrement ;

«2- éviter les expositions au soleil, surtout entre 12 h et 16 h;

«3- éviter les activités physiques intenses en plein soleil;

«4- porter un chapeau et éviter les vêtements sombres qui absorbent la chaleur;

«5- recourir à la climatisation, mais à une température pas trop froide pour éviter les chocs thermiques, sources de complications ;

«6- prendre régulièrement ses médicaments;

«7- éviter les boissons alcoolisées qui favorisent la déshydratation;

«8- consulter rapidement votre médecin de famille en cas de céphalées intenses, de grande fatigue, de chute de tension, de palpitations, de respiration difficile, de gonflement des jambes, de vomissements, de soif intense ou de mictions rares.

«Soyez donc plus vigilants et profitez de l’été, mais avec modération.»