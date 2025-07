Tunisair | Mesures urgentes pour sauver la compagnie nationale

Le ministère du Transport a annoncé une série de mesures, dont des limogeages et des nominations, suite à la dégradation alarmante des services de la compagnie aérienne nationale Tunisair.

Les nombreux retards et annulations qui ont récemment été enregistrés causant un profond mécontentement des voyageurs et qui ont également terni l’image d’un symbole national, ont fait réagir le gouvernement qui a pris des mesures urgentes, annoncées ce samedi 5 juillet 2025, par ministère du Transport pour tenter de redresser la compagnie aérienne nationale.

Le département du Transport a ainsi annoncé que Habib Mekki a été démis de ses fonctions de président du conseil d’administration et de représentant de l’État au sein du conseil d’administration de Tunisair. Tarek Bouazizi, a été nommé pour le remplacer en tant que représentant du ministère du Transport au conseil d’administration et devra organiser dans les plus brefs délais l’élection d’un nouveau président pour assurer la continuité de l’entreprise.

La même source annonce qu’Issam Hammam, ingénieur en aéronautique, a été chargé de superviser la direction générale technique de Tunisair, en sus de ses responsabilités actuelles.

En parallèle de ces nominations, le ministère a émis une mise en garde stricte aux chefs d’escale et aux représentants de Tunisair à l’étranger. Ils sont désormais tenus d’assurer une prise en charge optimale des passagers dans tous les aéroports affectés par des perturbations et de leur fournir des informations précises et en temps réel.

Le ministère a également précisé que des procédures sont en cours pour identifier toute personne ayant manqué à ses devoirs, « avec un remplacement immédiat par des individus aptes à assumer ces responsabilités et à garantir la pérennité de l’institution », lit-on dans le communiqué qui souligne la détermination des autorités à suivre de près toutes les affaires de corruption financière et administrative ayant contribué à la situation actuelle de Tunisair.

