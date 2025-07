Cet après-midi au Maroc | Les Tunisiennes défient les Nigérianes    

La Tunisie affrontera le Nigéria, l’éternel favori, pour son premier match du Groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies, Maroc 2024. La rencontre aura lieu ce dimanche 6 juillet 2025 au stade Larbi Zaouli de Casablanca (coup d’envoi à 17h00).

Ce match marque la deuxième confrontation entre les deux formations à la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies. Lors de la précédente, qui remonte à 2008, elles se sont quittées sur un match nul et vierge. C’était en Guinée équatoriale.

Les Nigérianes restent invaincues en jeu ouvert (4 victoires, 2 nuls). Leur seule défaite face à une équipe nord-africaine est survenue aux tirs au but lors de la phase finale de 2022, après un match nul 1-1 contre le Maroc, pays hôte, en demi-finale.

Le Nigeria entame la CAN contre une équipe nord-africaine pour la troisième fois. Lors de ses précédentes rencontres d’ouverture, il avait battu le Maroc 8-0 en 1998 et l’Algérie 4-0 en 1998 et 2004.

Le Nigeria a remporté ses quatre premiers matchs de la CAN contre des adversaires nord-africains avant de faire match nul lors de ses deux derniers matchs, contre la Tunisie en 2008 et le Maroc en 2022.

En six matchs de la Wafcom contre des équipes nord-africaines, le Nigeria a marqué 25 buts et n’en a encaissé qu’un seul. C’est dire l’écart de niveau.

La Tunisie avait déjà fait match nul 0-0 contre le Nigeria et s’était inclinée 3-2 contre le Ghana lors de la phase de groupes 2008. En 2022, elle avait battu le Togo 4-1, puis fait match nul 0-0 contre le Sénégal lors des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde Féminine de la Fifa 2023 (défaite aux tirs au but).