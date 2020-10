Tunisie – Coronavirus : Les enseignants du secondaire observeront une grève d’une heure, le 9 octobre

Partagez 0 Partages

Le Secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassaâd Yaâkoubi a annoncé, ce jeudi 8 octobre 2020, lors d’une conférence de presse, qu’une grève symbolique sera observée le 9 octobre par les enseignants du secondaire, pour protester contre ce qu’il a considéré comme le désengagement du ministère de l’Éducation face à ses responsabilités concernant la lutte contre la propagation du coronavirus dans les établissements scolaires.

Cette grève aura lieu à la dernière heure à laquelle les cours se donnent dans la journée, et ce, afin d’éviter les rassemblements des enseignants ou des élèves, a précisé M. Yaâkouboui.

Le syndicaliste a, par ailleurs, indiqué qu’il s’agira d’un message symbolique de protestation destiné à l’État et au ministère de l’Éducation, pour les appeler à fournir, tel que promis avant la rentrée scolaire, les moyens de protection nécessaires au sein des établissements scolaires pour pouvoir y appliquer le protocole sanitaire et prévenir la propagation du virus.

«Les quantités de gel et de masques ne sont pas suffisantes surtout celles distribuées aux zones démunies et certains établissements manquent même de produits d’hygiène», a-t-il ajouté, critiquant également l’absence d’analyses de dépistage pour les cas suspects de Covid-19 chez le personnel de l’éducation et les élèves.

«Nous avons enregistré 1000 cas de contamination dans les rangs des élèves, des professeurs et des employés dans les établissements éducatifs. Ce chiffre peut augmenter en l’absence des tests de dépistage», s’est-il alarmé.

C. B. Y.