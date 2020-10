Coronavirus-Tunisie : 22 décès et 1297 contaminations

Partagez 0 Partages

Sur 4237 tests de dépistage du coronavirus effectués dans tout le pays, 1297 sont revenus positifs en date du 10 octobre 2020 (soit 30,6%+ contre 35,3%+ la veille). Vingt-deux décès ont également été enregistrés, ces dernières 24h, portant le nombre de personnes ayant succombé au coronavirus depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, en mars dernier, à 478.

C’est ce qu’indique le ministère de la Santé dans un communiqué diffusé ce dimanche 11 octobre 2020, en ajoutant que l’on compte, depuis l’apparition de la pandémie et à ce jour, 32.556 cas dépistés, sur 276.002 tests effectués, avec un taux de positivité de 11,8%.

D’autre part, le nombre de personnes hospitalisées a nettement augmenté, passant à 704 (+70), dont 138 en réanimation (+ 6) et 65 sous respiration artificielle (contre 33).

Rappelons que 6 gouvernorats et 26 délégations ont été classées zones à haut risque de propagation du coronavirus, poussant les responsables régionaux et locaux à y instaurer un couvre-feu et à y durcir les mesures pour lutter contre la pandémie.

Y. N.